Gli astrologi? Non ne azzeccano una (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nino Materi "L'Oscar a Lady Gaga", "Salvini premier". Si salva il Divino Otelma Nessun veggente aveva previsto lo scazzo-tv tra l'attore Alessandro Haber e l'oroscopato Paolo Fox. Nel salotto Rai di Domenica In, davanti a una Mara Venier in versione ocastrologa, il rude Haber ha fatto vedere le stelle all'azzimato Fox: «Menti bene perché sai di mentire. Sappi che non crederò mai a tutto quello che dirai. Anzi se posso andare...»; e Fox: «Vai pure...». Uno a uno, palla al centro. La palla è di vetro e il centro è quello dello Zodiaco: tradizionale girotondo celeste fatto di segni, tra i quali incredibilmente non figura la bufala, che pure ne avrebbe pieno diritto considerata l'assoluta antiscientificità degli oroscopi. Che in tanti seguitano però a consultare, per la felicità dei fan di Fox profumatamente pagato dalla Rai coi nostri soldi del canone. Ma c'è chi ogni anno, di ... Leggi la notizia su ilgiornale

King___N : RT @apellizz66: Cicerone, De divinatione 58, 128: «Non stimo un bel nulla gli àuguri marsi, né gli arùspici di strada, né gli astrologi che… - ValerioCalvelli : RT @apellizz66: Cicerone, De divinatione 58, 128: «Non stimo un bel nulla gli àuguri marsi, né gli arùspici di strada, né gli astrologi che… - CrimiCp : RT @apellizz66: Cicerone, De divinatione 58, 128: «Non stimo un bel nulla gli àuguri marsi, né gli arùspici di strada, né gli astrologi che… -