Gente che fa il bagno a Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Inaugurare l’anno nuovo con un bel bagno gelato: perché no? È quello che devono aver pensato decine di coraggiosi natatori che dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dimentichi del freddo, in costume da bagno o travestiti, si sono buttati l’anno passato alle spalle con uno shock termico che ci auguriamo essere stato purificatore. Oceani, mari, fiumi, laghi: qualsiasi ritaglio di acqua gelida a ogni latitudine è stato lo scenario perfetto per questi temerari. Nulla è dato sapere sulle condizioni influenzali attuali dei partecipanti. Etciù! Gente che fa il bagno a Capodanno Wired. Leggi la notizia su wired

