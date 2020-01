Chi è Enrico Bernardo: età, carriera e vita privata del finalista di All Together Now (Di giovedì 2 gennaio 2020) Conosciamo meglio la storia di Enrico Bernardo: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del finalista di All Together Now Enrico Bernardo, 46 anni, originario di Nola, in provincia di Napoli, è diplomato al Conservatorio di Salerno in canto jazz. Inoltre, possiede uno studio di registrazione e una scuola di musica dove insegna. Insieme … L'articolo Chi è Enrico Bernardo: età, carriera e vita privata del finalista di All Together Now è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

