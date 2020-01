Carlos Ghosn, una fuga in stile 007 (Di giovedì 2 gennaio 2020) La rocambolesca fuga di Carlos Ghosn dal Giappone: la ricostruzione tra mito e realtà (in attesa della conferenza stampa dell’8 gennaio). Resterà ala storia la fuga di Carlos Ghosn da Tokyo, dove si trovava in libertà vigilata. L’ex numero uno di casa Nissan, in attesa del processo, ha lasciato il Giappone volando a Beirut. Come sia riuscito a fuggire è ancora un mistero che speriamo che possa essere svelato dallo stesso Ghosn in occasione della conferenza stampa dell’8 gennaio. Anche se realisticamente parlando è difficile ipotizzare che possa essere raccontata tutta la verità. L’arresto Carlos Ghosn era stato arrestato il 19 novembre 2018 per evasione fiscale, reato commesso quando era alla guida della Nissan. L’ex Ad è stato accusato, tra l’altro, anche di malversazioni, dissimulazione di guadagni e truffa. Appena atterrato a Tokyo, Ghosn ... Leggi la notizia su newsmondo

