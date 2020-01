Capodanno di sangue. Il figlio di Giuseppe Orbuso, 9 anni, è in fin di vita (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nell’incidente in cui ha perso la vita il 47enne Giuseppe Orbuso, coinvolto anche il figlio di 9 anni che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. E’ in prognosi riservata. Capodanno fatale per Giuseppe Orbuso, 47 anni. La sua auto è andata prima a sbattere contro un palo e poi si è capovolta. Nulla da fare per … L'articolo Capodanno di sangue. Il figlio di Giuseppe Orbuso, 9 anni, è in fin di vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

stop_thepigeon : @AndreC198 Hai fatto le analisi del sangue 2 giorni dopo capodanno? Intrepido - federicovizo87 : Andare a fare le analisi del sangue dopo Natale e Capodanno è da eroi o da incoscienti? - ilmetropolitan : #Afghanistan, #Capodanno di #sangue. 40 Agenti uccisi dai #talebani - -