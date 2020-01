“Addio Valerio”. Morto l’angelo del terremoto, aveva solo 26 anni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tragedia nella notte di Capodanno ad Ascoli, nella frazione di Colle San Marco. Un ragazzo di 26 anni, Valerio Amatizi (chi è), è Morto a seguito di una caduta. Valerio Amatizi era un ragazzo generoso ed è probabilmente stata proprio la sua generosità a costargli la vita la notte di Capodanno a Colle San Marco. Quella generosità che aveva già messo in evidenza in occasione del terremoto del 24 agosto 2016 quando fu tra i primi a mettersi a scavare a mani nude, e con sprezzo del pericolo, per tirare fuori dalle macerie i concittadini intrappolati, tanto che c’è chi all’epoca ha suggerito di premiare ufficialmente il suo impegno con un’onorificenza. Già da tempo, scrive il Resto del Carlino in lungo ricordo che qui di seguito proponiamo, si era trasferito ad Ascoli, in un appartamento in zona piazza Immacolata, ma Arquata del Tronto, ed in particolare Capodacqua, erano in cima ai suoi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

