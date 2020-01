Venezia, ex deputato Arturo Scotto aggredito da neofascisti: "Gridavano Duce! Duce!" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) neofascisti in azione a Venezia la notte del 31 dicembre, nell'affollatissima piazza San Marco pochi istanti dopo la mezzanotte. A denunciare l'aggressione subita è l'ex deputato Arturo Scotto, oggi esponente di Liberi e Uguali, che si trovava in piazza insieme alla moglie Elsa Bertholet quando un gruppetto di otto giovani ha iniziato ad inneggiare a Mussolini e fare il saluto romano.Scotto e sua moglie, stando a quanto denunciato dai due, sono intervenuti chiedendo loro di smetterla, ma in tutta risposta è scattata l'aggressione. A venir colpito a pugni non è stato soltanto Scotto, ma anche un 20enne di Venezia intervenuto in suo soccorso.Il politico, che ha prontamente denunciato tutto in Questura, ha così descritto quanto accaduto:Un gruppetto di ragazzi - circa 8 - urlavano "duce tu scendi dalle stelle" e "anna frank l'abbiamo messa nel forno" immediatamente dietro di me. ... Leggi la notizia su blogo

