Previsioni Meteo domani giovedì 2 gennaio | FREDDO RIGIDO (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Per la giornata di domani giovedì 2 gennaio 2020, si prevede sole, con nebbia sulla Pianura Padana ma con un FREDDO intenso. nord: Ampio soleggiamento per gran parte della giornata ma con nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio sulle regioni centro-occidentali, più compatta sulla Liguria. Locali foschie e nebbie sulla pianura padano-veneta al mattino e dopo il tramonto, … L'articolo Previsioni Meteo domani giovedì 2 gennaio FREDDO RIGIDO proviene da www.Meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

