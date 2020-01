Diva film stasera in tv 1 gennaio: cast, trama, streaming (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Diva è il film stasera in tv mercoledì 1 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Diva film stasera in tv: cast La regia è di Francesco Patierno. Il cast è composto da Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Michele Riondino, Carlotta Natoli, Greta Scarano. Diva film stasera in tv: trama È una favola hollywoodiana ambientata tra una Milano d’altri tempi, Torino, Roma, Cinecittà, Hollywood, fino al palcoscenico del Piccolo Teatro; è la storia di grandi amori e amicizie straordinarie con miti del cinema e del teatro italiani, come Giorgio Strehler, Federico Fellini. Otto grandi attrici ripercorrono la vita di Valentina Cortese interpretando le sue stesse parole tratte ... Leggi la notizia su cubemagazine

