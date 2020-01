Dakar 2020, la squadra di Fernando Alonso ai raggi X: Toyota favorita d’obbligo con il campione in carica Al-Attiyah (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La Dakar 2020 è ormai alle porte ed è sempre più grande la curiosità e l’attesa tra gli appassionati di motori per vedere all’opera Fernando Alonso, personaggio di spicco dell’automobilismo internazionale per la prima volta impegnato nel Rally Raid più famoso e affascinante al Mondo. Il fuoriclasse iberico, due volte campione del mondo di Formula 1 e due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, sarà al volante di un Toyota Hilux con al fianco un navigatore di lusso che risponde al nome di Marc Coma. Coma è alla prima esperienza assoluta nel ruolo di co-pilota alla Dakar, tuttavia il 43enne spagnolo vanta la bellezza di dodici partecipazioni alla Maratona del Deserto con un palmares leggendario in cui figurano ben cinque successi e due secondi posti dal 2005 al 2015 in sella alla KTM nella categoria riservata alle moto. Il binomio iberico formato da Alonso e Coma desta ... Leggi la notizia su oasport

