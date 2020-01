Botti di Capodanno, al Cardarelli amputata la mano ad un 41enne (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Cresce il bilancio dei feriti a causa dei Botti. All’ ospedale Cardarelli, un uomo di 41 anni, è stato operato d’urgenza e gli è stata amputata una mano per le conseguenze dell’esplosione di un botto. Nella notte sono accorsi in ospedale anche un 46enne, che ha perso due dita, e un uomo di 47 anni che ha perso la prima falange del primo dito della mano destra. Oltre ai feriti a causa dei Botti, sono accorse in ospedale anche 17 persone per abuso di alcol, per la maggior parte minorenni. L'articolo Botti di Capodanno, al Cardarelli amputata la mano ad un 41enne proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

