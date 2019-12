Uomo con l’Alzheimer passa la notte all’addiaccio e un cane randagio non lo abbandona un solo momento (Di martedì 31 dicembre 2019) Una vicenda bellissima con un lieto fine che è accaduta in Spagna. Un Uomo anziano si trovava in vacanza a casa di alcuni familiari nella località di Burriana, in Spagna . L’Uomo, se pur malato di Alzheimer, aveva l‘abitudine di fare ogni mattina una piccola passeggiata. I familiari, se pur preoccupati, lo lasciavano fare perché per lui era molto importante ed era un appuntamento irrinunciabile. Un giorno, però, l’anziano dopo la passeggiata, al solito orario non ha fatto rientro e allora i familiari, molto preoccupati, hanno segnalato alle forze dell’ordine la sua scomparsa. L’Uomo è stato subito cercato e dopo molte ore, e comunque dopo che era trascorsa la notte è stato ritrovato per strada. Accanto a lui c’era un cagnolino randagio che lo aveva scaldato tutta la notte e che non lo aveva lasciato da solo nemmeno un momento. Per l’anziano è stato ... Leggi la notizia su baritalianews

