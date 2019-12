Sempre più persone vogliono dispositivi audio smart e sono quelli True Wireless Stereo a volare (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2019 sarà l'anno migliore per il settore dei dispositivi True Wireless Stereo, auricolari Wireless e cuffie Wireless secondo l'ultimo report di Canalys L'articolo Sempre più persone vogliono dispositivi audio smart e sono quelli True Wireless Stereo a volare proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

borghi_claudio : Il buco è più grande. E il bail in lo rende sempre più grande. E di quelli che dovevano gestire la situazione vigil… - SalvioEspo : #Gomorra per il @nytimes è la terza serie internazionale più bella dell'ultimo decennio, in Italia è considerata la… - CottarelliCPI : Oggi: la Russia testa il missile nucleare più veloce di sempre. Otto giorni fa: Trump crea le forze armate spaziali… -