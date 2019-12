Milano, incendio in piena notte in un appartamento: due persone intossicate, palazzo evacuato (Di martedì 31 dicembre 2019) Un incendio in un appartamento ha provocato due intossicati lievi in via San Paolino a Milano, in zona Barona. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Una 20enne e una 62enne sono state trasportate in codice verde all'ospedale San Paolo per lievi sintomi da inalazione di fumi. Un uomo di 30 anni, una donna di 28 e una bambina di 6 non hanno subito conseguenze. Leggi la notizia su milano.fanpage

SkyTG24 : Incendio in un appartamento a #Milano, due intossicati lievi - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano, via San Paolino, incendio in appartamento: due intossicati - lorenteggio : Milano. Incendio nella notte in via San Paolino, palazzo evacuato -