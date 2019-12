Marracash contro Crudelia, “aveva storie parallele mentre stava insieme a me” (Di martedì 31 dicembre 2019) Marracash rivela che la ex mentre stava con lui aveva delle storie parallele In un’intervista rilasciata a Rivista Studio, Marracash rivela dettagli inediti sul suo rapporto con Crudelia. L’artista, il cui vero nome è Bartolo Fabio Rizzo, nella sua chiacchierata con Giovanni Robertini, ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua ex. Di chi stiamo parlando? Della protagonista del brano ‘Crudelia’, una delle canzoni più gettonate dell’album ‘Persona’. L’album in meno di una settimana è diventato disco d’oro e in un mese ha conquistato il disco di platino. Riguardo la sua relazione con la ex Marracash ha fornito altri dettagli. In passato aveva già parlato di lei e della loro relazione complicata, che anche definito addirittura tossica. Marracash rivela che la ex è una psicopatica Autore del brano ‘Bastavano Le Briciole’, Marracash ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

