L’istruttoria AGCOM su Salvini sempre in tv (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo i numeri dell’invasione di Matteo Salvini nelle tv italiane l’Autorità per le Telecomunicazioni avvia un’istruttoria sulla presenza nelle televisioni italiane del Capitano della Lega. Lo racconta oggi Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano: A interessare i commissari sono in particolare gli ultimi sei mesi di trasmissioni, aspettando che siano disponibili anche i dati completi di dicembre. Da luglio a novembre, Salvini ha infatti totalizzato 111 ore e 21 minuti di diretta televisiva, con il premier Giuseppe Conte ben lontano a 96 e i due principali leader di maggioranza, Di Maio e Zingaretti, ridotti a 43 e 36 ore. E come anticipato sul Fattodi ieri, la tendenza delle ultime settimane non è certo sfavorevole al leader della Lega, che ancora a novembre ha quasi doppiato il secondo più trasmesso, l’ex alleato Di Maio (10 ore a 6). COSÌ venerdì scorso l’anomalia è ... Leggi la notizia su nextquotidiano

L’istruttoria AGCOM Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’istruttoria AGCOM