Calendario karate 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di martedì 31 dicembre 2019) Si conclude un 2019 di alto livello per i colori italiani per quanto riguarda il karate, ma il bello deve ancora arrivare. Il 2020, infatti, si apre con grandi speranze per i nostri portacolori, tutti concentrati verso un unico grande appuntamento: le Olimpiadi di Tokyo che proporranno questa disciplina nella sua patria. La stagione, ovviamente, non sarà solamente incentrata sui cinque cerchi, ma il percorso di avvicinamento per la qualificazione sarà davvero intenso. Non mancheranno le tappe della Premier League (Parigi, Salisburgo, Dubai, Madrid e Mosca) quindi quelle della Serie A (Santiago del Cile, Istanbul e Montreal) mentre non vanno dimenticati gli Europei di Baku ed i Mondiali di Dubai che concluderanno un intensissimo 2020. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio il programma completo che ci attende nell’anno che sta per sbocciare. programma karate 2020 10-12 gennaio: ... Leggi la notizia su oasport

