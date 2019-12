Whattsapp eliminato dagli smartphone | Ecco su quali non funzionerà (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il servizio Whattsapp sarà eliminato dagli smartphone su cui sono installati Android 2.3.7, iOS 7 e successive. La misura scatterà da febbraio. Fin dal 31 dicembre invece stop al servizio per chi possiede il sistema operativo Windows Phone Whattsapp sarà eliminato a partire già dal 31 dicembre dagli smartphone che possiedono il sistema operativo Windows … L'articolo Whattsapp eliminato dagli smartphone Ecco su quali non funzionerà proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Whattsapp eliminato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Whattsapp eliminato