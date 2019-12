Petardi contro le auto in corsa a Napoli, la nuova folle moda di Capodanno (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’ultima frontiera dell’inciviltà a Napoli per il Capodanno è quella di lanciare Petardi contro le auto in corsa: a rendersene protagonisti bande di giovanissimi Lanciare Petardi contro le auto in corsa. L’ultima frontiera del divertimento incivile di Capodanno ha provocato danni che a Napoli potevano avere conseguenze ancora peggiori. Il petardo, in particolare, è stato … L'articolo Petardi contro le auto in corsa a Napoli, la nuova folle moda di Capodanno proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

desantismar : 'Petardi contro la tenda dell'uomo che vive in un campo con il suo cane' - tatianalazzari : 'Petardi contro la tenda dell'uomo che vive in un campo con il suo cane' - TeleCapriNews : L’ultima vergognosa “moda” a Napoli: lancio di petardi contro auto in corsa, in frantumi vetri lunotto di un’automo… -