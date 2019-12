Genova | crolla soffitto di una galleria | chiuso un tratto della A26

Genova, crolla soffitto di una galleria<br> chiuso un tratto della A26 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un tratto della A26 è stato chiuso in seguito al distacco di materiale dalla volta di una galleria. I detriti sono andati a finire sulla carreggiata dell’autostrada. Autostrade per l’Italia ha comunicato con una nota ufficiale che poco prima delle ore 18:30 di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Masone e l’allacciamento con la A10 in direzione sul, lungo la A26 Genova-Gravellona. Non ci sarebbero feriti, ma sono ancora in corso le verifiche tecniche di sicurezza.La chiusura, oltre che per le verifiche, si è resa necessaria anche per consentire la rimozione di materiali caduti sulla carreggiata all’altezza del km 13, nella galleria “Bertè”. Per fortuna nessun veicolo è stato coinvolto, ma, secondo quanto riportato da Genova Quotidiana, il pericolo era già stato segnalato da giorni da un cittadino, che si era accorto delle crepe nelle ... Leggi la notizia su blogo

