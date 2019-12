Elisabetta Gregoraci | l’abito è cortissimo | impossibile guardare altrove

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 30 dicembre 2019)stende i propri follower con una abito da sera che mette in mostra le sue gambe perfette. Su Instagram piovono commenti di adulazione. Recentementeha fatto parlare di sé soprattutto per i commenti sull’ultimo flirt di Flavio Briatore. L’imprenditore, infatti, si è fatto immortalare in compagnia della bella e giovanissima Benedetta … L'articolo: l’abito èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Briatore, ritorno di fiamma? La Bosi lasciata con un sms - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, la passerella sensuale fra gli applausi al Globe Soccer - Video -