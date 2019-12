Civitavecchia | arrestato 30enne per aggressione con coltello

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma –untunisino, noto come ‘Sala’, accusato dopo le indagini della Polizia di tentato omicidio. L’uomo avrebbe provato a uccidere un rivale con unda cucina al termine di una lite all’esterno di un locale, nella notte tra sabato e domenica, a. Alle 3 circa, in una piazza Leandra ancora affollata per la movida del sabato sera, è scoppiata una lite per futili motivi tra il tunisino e due giovani originari di. Una volta terminata la lite, ilSala si è allontanato per tornare dopo poco tempo armato di unda cucina lungo 30 centimetri, utilizzato per accoltellare in varie zone del corpo, tra cui collo e testa, uno dei due ragazzi con cui aveva discusso. Il ragazzo è rimasto a terra privo di sensi. Dopo essere stata trasportata al Pronto Soccorso, la vittima ha ricevuto una prognosi di 15 ...

