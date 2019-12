Cassano: “Il Napoli deve stare tra le prime 3, giusto esonerare Ancelotti” (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Il Napoli deve stare tra le prime tre, i numeri dicono che Ancelotti non stava facendo bene quest’anno ed era giusto cambiare. Ora all’Everton è partito bene e mi fa piacere”. Antonio Cassano “difende” la scelta del Napoli di esonerare Carlo Ancelotti, e intervistato da Sky Sport fa i complimenti a Gattuso: “Quando Rino ha iniziato a fare l’allenatore non credevo che sarebbe diventato così bravo si fa voler bene dai ragazzi, ti dice quello che pensa, ha grande personalità e grandi idee. Se il Milan ha sbagliato a farlo andare via? Assolutamente sì, a cinque minuti dalla fine della scorsa stagione era in Champions ed è arrivato quinto con dei calciatori normali”. Invece ora a Milan è arrivato un giocatore non normale… “Ho sempre detto che se fosse tornato in Italia, Ibrahimovic sarebbe tornato al Milan. Dopo Ronaldo il ... Leggi la notizia su ilnapolista

