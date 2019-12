Uomini e Donne | Maria De Filippi dice addio ad un volto amato

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il trono over diad un personaggio molto vicino a Gemma Galgani. Stiamo parlando di Juan Luis Ciano. L’avventura per il cavaliere nel date show condotto daDeè terminata. Lui che, in un primo momento, aveva annunciato la volontà di combattere per avere ciò a cui aspirava, si è infine dovuto arrendere dinanzi alla richiesta di Gemma di terminare la loro frequentazione.a Juan Luis Ciano Come anticipato dal Vicolo delle news, la nuova registrazione del trono over di, ha riservato non poche sorprese nei confronti delle telespettatrici. Protagonista assoluta è stata Gemma Galgani, la quale ha avuto un alterco con Juan Luis Ciano. Questi sarebbe stato colpevole, a detta di Galgani, di essere prima scomparso dalla sua vita, per poi rifarsi vivo soltanto negli ultimi giorni. Un comportamento che ha offeso la ...

ItalianAirForce : 'Cuori in decollo' il nuovo volume edito dalla Rivista Aeronautica. ???? l'articolo di #oggi su @Corriere - vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… -