Una bimba altruista

(Di domenica 29 dicembre 2019) Quando siamo bambini per la maggior parte del tempo pensiamo a giocare e a mangiare dolci, ed è anche comune che quando i bambini ricevono qualche soldino da nonni e parenti, vogliono spenderli in giocattoli e ricche sorprese. Tuttavia, una bambina dell’Alabama con solo 5 anni sta facendo la differenza. Ha deciso di investire i suoi soldini in borse con piccoli dettagli per i senzatetto. La passione della bambina per aiutare le persone in condizioni di strada è nata una notte quando è andata con sua madre sul posto di lavoro del suo fidanzato. Entrambe hanno visto un uomo che dormiva su un materasso steso sul pavimento vicino a una discarica, ma sembra che l’immagine abbia colpito profondamente la bambina che ha deciso di fare qualcosa per cercare di alleviare la sofferenza di queste persone e la sofferenza che ha provato lei nel vederlo. Tynslee Blue, 5 anni, è disposta ...

