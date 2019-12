Sondrio, grave incidente: 18enne ubriaco scherza e cade da un ponte (Di domenica 29 dicembre 2019) Federico Garau Il giovane, che secondo alcune fonti era sotto l'effetto di alcolici, si trovava con gli amici su un viadotto di Bormio quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Trasportato in elisoccorso in ospedale, si trova ora in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita Tanta paura per un ragazzo di soli 18 anni che durante la serata dello scorso sabato è precipitato da un ponte a Bormio, un comune italiano nella provincia lombarda di Sondrio, facendo un volo di almeno 8 metri. Soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale tramite elisoccorso, il ragazzo si trova tuttora ricoverato e versa in gravi condizioni. Gli amici sono ancora sotto choc per l'accaduto. L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato nel corso della tarda serata del 28 dicembre, intorno alle ore 22:30. Il giovane, stando ... Leggi la notizia su ilgiornale

