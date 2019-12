A Domenica In Paolo Fox e l' oroscopo per il 2020 | oggi su Rai1

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 dicembre 2019)In e Mara Venier tornano29 dicembre 2019, sualle 14.00 con tanti ospiti ma con un solo protagonista: l'diFox!In tornasualle 14.00 con tanti ospiti e con l'insostituibile conduzione di Mara Venier, che darà il benvenuto in studio all'unico grande protagonista della giornata:Fox e il suo. La 16° puntata diIn, in onda29 dicembre, avrà come fil rouge l'diFox. Dodici ospiti famosi saranno presenti in rappresentanza dei 12 segni dello zodiaco. Tra loro: Giancarlo Magalli, Elisabeta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francescoantoni, Sal Da Vinci, Martufello. Ampio spazio dunque all'astrologia e alle attesissime previsioni ...

