Somalia | strage a Mogadiscio | un’autobomba uccide oltre 60 persone Oltre 100 i feriti

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Per ora le cifre più alte le dà l’emittente Voice of America «61 corpi e 50». La polizia locale, che parla di «esplosione devastante», riferisce più o meno dello stesso numero di vittime. È una situazione infernale quella che sta vivendo, la capitale della. In uno dei sobborghi più affollati della città, un’autobomba è saltata in aria la mattina del 28 dicembre compiendo una. Nessun’organizzazione criminale ha rivendicato, al momento, l’attentato. Il portavoce del governo somalo, Ismael Mukhtar Omar, ha ricostruito così l’accaduto: «Un attentatore suicida al volante di un’autobomba è entrato in azione vicino a un checkpointo lungo Afgoye Road, alla periferia della città». E poi ha concluso: «Confermo la morte di25». Ma il numero dato da Omar all’agenzia cinese Xinhua è stato ampiamente ...

DavidSassoli : Orrore per la terribile strage avvenuta a #Mogadiscio, la vicinanza mia e del Parlamento europeo al popolo somalo c… - RaiNews : #Somalia per una esplosione le vittime sarebbero oltre 90. Tra queste '17 agenti di polizia, 73 civili e 4 stranier… - repubblica : Somalia, strage a Mogadiscio: oltre 70 morti per l'esplosione di un'autobomba [aggiornamento delle 10:23] -