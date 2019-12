Ibrahimovic | l’ironia social del Frosinone | «Non sceglierci un errore»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), l’ironiadel: «Scegliere i rossoneri una follia. Da noi avresti fatto coppia con Ciano» Da ieri è anche ufficiale: Zlatanè nuovamente un giocatore del Milan. Dopo mesi di riflessioni al termine della sua avventura statunitense, lo svedesi ha optato per i rossoneri, scatenando l’ironiadi diversi club. Tra questi il, che su Twitter ha dato spettacolo: «Da noi si compete per vincere il campionato, abbiamo gli stessi colori della Svezia, hai anche lo stesso procuratore di Ciano e sai che coppia in attacco con l’americano, tu che sei il Re della MLS? Non scegliere ilper il Milan, é stata una follia». Leggi su Calcionews24.com

