Baby Yoda è un fan di The Witcher in un irresistibile video

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 dicembre 2019)è ritratto come un grande fan di Thein unche unisce le due serie televisive.è un fan di Thein uncondiviso online in cui il mondo delle due serie tv si incontra in modo inaspettato. Un fan di The Mandalorian ha infatti realizzato un breve montaggio che mostra l'adorabile creatura mentre è in viaggio con il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal nello show ambientato nell'universo di Star Wars.inizia così a giocare con i tasti presenti sulla console dei comandi, facendo partire la riproduzione di Toss a Coin To Your, la canzone tematica di The, il progetto Netflix con star Henry Cavill. ...

forumJuventus : Si, Baby Yoda con la maglia della Juve è la cosa più cute che vedrete in queste feste ?????? - Lucy20215 : RT @gucciduo: sono una ragazza semplice: sono fissata con baby yoda pur non avendo mai visto mezzo film di Star Wars - legendofginia : 'Sti due tizi che stanno prendendo a pacconi Baby Yoda ?? -