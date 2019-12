Anche in Ue i diritti fondamentali sono a rischio Ecco perché l’Europa dovrebbe avere

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) di Raffaele Torino In chiusura dell’anno in cui è stato festeggiato (non abbastanza) il decimo anniversario del Trattato di Lisbona, che ha sancito all’Art. 6 la pari dignità con i Trattati della Carta deidell’Unione europea, ritengo non ci possa rassegnare agli attacchi demolitori dello Stato di diritto e alle violazioni deiche, a volte in maniera clamorosa (ma mai sufficientemente sottolineata dai mezzi di comunicazione delle masse), a volte silenziosamente stanno avvenendo in varie parti d’Europa. In più di un Paese membro dell’Unione europea alcuni principiconquistati in secoli di civiltà giuridica europea, quali la divisione dei poteri statali, la libertà di stampa, il rispetto deidello straniero, la tutela delle minoranze religiose, il principio di non-discriminazione, appaiono messi a serio. Non pochi ...

