Stash torna su Instagram | Grazie per il supporto!

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ludovica Marchese Una scelta drastica, quella diFiordispino, che lo ha portato a disattivare il suo accounta causa dell’odio diffuso in rete Bello, simpatico e… talentuoso! Parliamo didei The Kolors, il cantante della band che ha conquistato tutti nel giro di pochi anni tra Amici di Maria De Filippi, Sanremo e tanto altro ancora. Tuttavia, il frontman della band si è ritrovato proprio nel giorno di Santo Stefano a dover prendere una decisione drastica.infatti ha disattivato il suo accountdel tutto all’improvviso, cogliendo così di sorpresa i suoi fan. Molti hanno chiesto spiegazioni al leader dei The Kolors, quest’anno alla sua seconda esperienza come insegnante ad Amici di Maria De Filippi, e alla fine il cantante ha fatto luce sulle motivazioni che lo hanno spinto ad agire in questo modo. "Era già deciso che lo facessi oggi, ...

Novella_2000 : Stash disattiva il suo profilo Instagram: ecco perché e quando tornerà -