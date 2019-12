Precipitata dal balcone a Sassari | morta una 25enne

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tragedia venerdì 27 dicembre: unadaldella sua abitazione amentre stava stendendo il bucato. La donna è caduta per una decina di metri impattando violentemente con il terreno e battendo in maniera forte la testa. Inutile ogni tentativo di salvataggio da parte dei soccorritori del 118. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe una giovane di origini slave che risponde al nome di Jaclina Milanovic.dalTragico incidente domestico a, dove unaè caduta nel vuoto mentre si trovava sulper stendere la biancheria appena lavata. Il dramma nella mattinata di venerdì 27 settembre. Stando a quanto ricostruito la giovane si trovava nella sua abitazione insieme al figlioletto di tre anni quando avrebbe fatto un movimento azzardato per sporgersi e raggiungere i fili per il bucato. La caduta è stata violenta e ...

