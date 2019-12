Le stagioni di Ibrahimovic nella MLS – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)torna in Europa dopo un anno e mezzo trascorso in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy –Zlatanè pronto a tornare nel calcio che conta per vestire la maglia del Milan. C’è grande attesa per la prima in rossonero tra le mura di San Siro, che potrebbe avvenire già il 6 gennaio contro la Sampdoria. Il fuoriclasse svedese si lascia alle spalle l’avventura di un anno e mezzo in Major League Soccer con i Los Angeles Galaxy, condito da pochi successi ma tanti gol. Leggi su Calcionews24.com

