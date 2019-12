Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Roma – Essere vicini a chi è costretto a vivere le feste natalizie in mezzo alla strada, al freddo e senza un tetto. E’ questo che ha mosso, attore beneventano, salito alla ribalta dopo la sua interpretazione di Rocco ne “La Vita Promessa”. Il, insieme a un gruppo di amici, ha creato un marchio di abbigliamento, Mercados, un brand nato nel segno della solidarietà. E lo sviluppo di questac’è stato il 25 quando lo stesso attore ha deciso di consegnare dei cappellini a tutti i senzatetto che hanno passato la notte fuori, di fronte la basilica di San Pietro a Roma. Un piccolo gesto, ma molto apprezzato perchè fatto con la finalità di regalare, anche solo per un istante, l’atmosfera del Natale e un dono da ricevere per chi, ormai, questa sensazione non la sta vivendo da un ...

anteprima24 : ** L'attore sannita Emilio Fallarino protagonista di una bella iniziativa (VIDEO) ** -