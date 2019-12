“La regina Elisabetta nel 2020 lascerà il trono” | la profezia che fa tremare il Regno

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)pronta a lasciare il trono nel: laI fan della Royal Family si chiedono se lail trono nelcome annunciato dalladi Nostradamus per il. Secondo quanto previsto dallo scrittore e astrologo francese, infatti, l’anno che sta per iniziare sarà decisivo per la monarchia britannica, che subirà diversi sconvolgimenti, tra cui l’arrivo di un nuovo re. Insieme alla fine del trono della, laper ilannuncia anche l’assassinio di Putin e la malattia del presidente Usa Donald Trump. Aldilà delle previsioni rese note da Nostradamus, bisogna considerare che laè giunta alla soglia dei 93 anni e che nei mesi passati sono circolate diverse voci sulla possibilità che possa abdicare in seguito allo scandalo che ha coinvolto il figlio Andrew. Quest’ultimo ...

vaticannews_it : #20dicembre #Avvento #Vaticano la comunità di lavoro della Segreteria di Stato si ritrova ogni giorno per pregare d… - chetempochefa : ?? Domani a #CTCF sarà con noi la regina delle sigle dei cartoni animati @CristinaDAvena, doppiatrice della Fata Mad… - HUGMEL0U : Minchia raga sono la regina del minestrone -