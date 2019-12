I 15 deputati M5S pronti a lasciare

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Quindicidel MoVimento 5 Stelle sonoil gruppo alla Camera per formare un nuovo insieme guidato da Lorenzo Fioramonti. Il Messaggero fa i nomi dei papabili dell’esodo che colpisce il M5S per l’ennesima volta da quando è in Parlamento. Racconta oggi Il Messaggero: La lista diDi Maio è composta da Massimiliano De Toma, Rachele Silvestri, Roberto Rossini, Roberto Cataldi, Nadia Aprile, Gianluca Rospi, Nunzio Angiola, Andrea Vallascas e altri parlamentari alla prima legislatura. Molti di questi sono professionisti eletti nei collegi uninominali, molti di questi – secondo il sito www.tirendiconto.it non risultano in regola con le restituzioni dovute al Movimento, come Fioramonti. E dunque, secondo le regole grilline, se non correranno al bancomat entro il 31 dicembre finiranno sotto le cortesi attenzioni dei probiviri, ...

