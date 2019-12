Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | un dialogo tra Kylo e Rey tagliato da una delle scene

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019): L'di, secondo alcuni fan, avrebbe dovuto contenere untrae Rey poi, come dimostrerebbe un video.: L'dicontiene un'importante scena conRen e Rey e molti fan sono ora convinti che sia stata tagliata parte delscritto per i due personaggi dalla versione finale arrivata nelle sale. Non proseguite con la lettura se non volete sul finale del film! In Episodio IX unasequenze più importanti avviene negli ultimi minuti quando il figlio di Han e Leia sacrifica la sua energia vitale per riportare in vita la ragazza che ha sconfitto definitivamente l'imperatore Palpatine. Alcuni fan hanno condiviso online il video della scena con protagonistiRen e Rey ...

