Presepe a Pietrelcina | invitato operaio ex Ilva | “Non ci resta che Padre Pio”

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto“Il governo non fa miracoli, come non ne ha fatti la politica negli ultimi trent’anni. Nonche affidarci a San Pio, di cui sono devoto, insieme a tanti altri miei colleghi, e dal quale sono stato miracolato 18 anni fa“. Piero Vernile, 40 anni,dell’exdi Taranto, domani (ore 17), insieme ad altri suoi colleghi e a una rappresentanza di lavoratori della Whirlpool di Napoli, parteciperà all’inaugurazione delvivente disu invito del sindaco Domenico Masone. “Sono onorato – dice ancora Vernile – di essere ain rappresentanza di migliaia di miei colleghi. Come ho detto al premier Conte nella sua recente venuta a Taranto, noi non ci arrenderemo e non vogliamo reddito di cittadinanza o altre forme di assistenzialismo. Nel 2012 bene ha fatto la magistratura a ...

