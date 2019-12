Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi I due volano a Dubai

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Serena Granatoha risposto alla proposta di matrimonio ricevuta da, durante le feste natalizie La magia del Natale ha segnato l'ufficializzazione delle nozze in arrivo di una delle coppie più amate dagli italiani. Parliamo di. L'ex velina di Striscia la notizia e l'ex nuotatore sono in procinto di compiere il grande passo sull'altare. A renderlo noto sono stati proprio loro, i diretti interessati, condividendo entrambi una foto in cui appaiono felicemente innamorati, davanti ad alcuni alberi adornati di decori natalizi. E a corredo del loro romantico scatto - condiviso sui loro rispettivi profili Instagram ufficiali- i promessihanno voluto scrivere ai fan del loro amore. "She said YES", ha riportato in un nuovo post condiviso su Instagram l'ex nuotatore, facendo così sapere che l'ex velina ha risposto ...

