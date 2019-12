Fioramonti conferma le dimissioni | “Serviva più coraggio da parte del governo”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il ministro dell’Istruzione Lorenzole: “Mi sono messo a completa disposizione per garantire una transizione efficace”. Con un lungo messaggi condiviso sulla propria pagina Facebook, l’ormai ex ministro dell’Istruzione Lorenzohato di aver rassegnato le propriecon una lettera inviata al premier Giuseppe Conte in data 23 dicembre. Lorenzolascia il Ministero dell’Istruzione Nelle primadel suo messaggiohato di aver rassegnato lema ha specificato di essersi reso disponibile per garantire una transizione efficace al vertice del suo ministero di competenza. “La sera del 23 dicembre, ho inviato al Presidente del Consiglio la lettera formale con cui rassegno leda Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ...

carloarbini51 : RT @bendellavedova: Dimissioni #Fioramonti mostrano impossibilità di un governo serio con il #M5S. #DiMaio rivendica la conferma di #quota1… - VezzaroAndrea : RT @bendellavedova: Dimissioni #Fioramonti mostrano impossibilità di un governo serio con il #M5S. #DiMaio rivendica la conferma di #quota1… -