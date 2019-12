Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano | l’annuncio a Natale | “Abbiamo vissuto una

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È stato unspeciale perche hanno annunciato che si sposeranno. Il Campione di nuoto e la showgirl, infatti, coroneranno il loro amore sull’altare e per dirlo ai propri fan e al mondo intero hanno scelto un giorno speciale, ovvero. Sui rispettivi social, infatti, hanno postato una foto che li vede abbracciati davanti all’albero dicon l’annuncio del matrimonio.ha detto sì, infatti, ha descritto la propria emozione dopo la richiesta fatta da, parlando di questa richiesta speciale e di unche rimarrà per sempre scolpito nella sua memoria: “25.12.2019 ~ Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questorimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed ...

