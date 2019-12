WhatsApp non è sicuro | accuse pesantissime dal fondatore di Telegram

Facebook Instagram e WhatsApp in down | tutti i social non raggiungibili trend su Twitter : Alle ore 10:19 circa, i social Facebook, Instagram e WhatsApp tutti i social targati Mark Zuckerberg sono irraggiungibili. Instagram, Facebook e WhatsApp sono in down da alcuni minuti. Sul social competitor Twitter è partita la consueta gara ai tweet più originali con gli hashtag #Facebookdown ed #Instagramdown L'articolo Facebook Instagram e WhatsApp in down | tutti i social non raggiungibili trend su Twitter proviene da www.meteoweek.com.

WhatsApp addio - controlla se il tuo telefono non supporterà più la chat : WhatsApp su pc o su browserRiprodurre i video in appArchiviazione illimitataVideochiamate di gruppoLasciare che Siri scriva anche i messaggiMessaggiare con gli sconosciutiCongelare l'orario di visualizzazione di un messaggioRegistrare senza premere il microfonoEliminare i messaggiCambiare fotocamera negli StatiProteggere l'applicazioneUsare Liste BroadcastWhatsApp, trucchi per usarlo meglioWhatsApp BusinessLe spunte verdi per le aziendeSu ...

Le più belle immagini di benvenuto inverno a disposizione il 22 dicembre per WhatsApp e non solo : Ci serviranno delle immagini di benvenuto inverno quest'oggi : è proprio il caso di dirlo in questa domenica 22 dicembre, nonostante molti restino fedeli all'idea che il solstizio legato alla stagione più corta dell'anno avvenga in realtà il 21 dicembre. Così non è più da innumerevole tempo e dunque proprio nelle prossime ore sarà appunto il momento giusto per augurare a chiunque un buon inizio della nuova fase. Prima di passare ad una ...

Licenziati su WhatsApp - i lavoratori : “Non ci danno i documenti per avere la cassa integrazione” : I cinquantadue dipendenti di un supermercato di Crotone affiliato Carrefour che due mesi fa sono stati Licenziati con un messaggio su Whatsapp non hanno ancora ricevuto nessun documento ufficiale dall'azienda che attesti la fine del rapporto di lavoro: "Senza, non possiamo neanche accedere alla cassa integrazione".Continua a leggere

Licenziati tramite WhatsApp : non ci danno il documento che attesta il licenziamento : Roma – 52 dipendenti di un supermercato affiliato Carrefour a Crotone sono stati Licenziati tramite un messaggio su Whatsapp. Da agosto non ricevono né lo stipendio, né possono accedere alla cassa integrazione. Tonino Parisi, dipendente del supermercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia, emittente dell’Università Niccolò Cusano. “E’ una situazione ormai anche imbarazzante –ha affermato Parisi-. E’ dal 16 ottobre che ...

L’app gemella su Huawei e Honor non solo per WhatsApp? Punto e prospettive a fine 2019 : Alzi la mano chi, in questo 2019, ha imparato a conoscere la funzione app gemella su un suo smartphone Huawei e Honor. Per chi non lo sapesse si tratta di quella funzione che permette di avere uno strumento social come WhatsApp (ad esempio) sdoppiato sul proprio telefono, perché abbinato ad esempio a due numeri di telefono diversi. Non tutti sanno quale sia il reale supporto di tanti strumenti per questa feature: giusto dunque fare il Punto ...

"Non aprite quel messaggio" : nuovo allarme per WhatsApp : Un team di esperti ha individuato un nuovo bug nell’app di messaggistica: un messaggio inviato in chat sarebbe in grado di...

Quanti smartphone senza WhatsApp da febbraio : lista Huawei - Samsung - iPhone e non solo per i quali non funzionerà più : Il momento fatidico sta arrivando: non pochi smartphone si ritroveranno senza Whatsapp a partire dal 1 febbraio. Si tratta naturalmente di esemplari non certo usciti recentemente ma ancora nelle mani di tanti possessori, sia dell'universo Android sia tra gli iPhone. Da premettere che una prima scadenza per l'app di messaggistica, più volte sottolineata, è quella che prevede il non utilizzo di Whatsapp su smartphone Windows Phone a partire ...

WhatsApp : dal 2020 non funzionerà su milioni di smartphone : Se siete in possesso di uno smartphone non giovanissimo, fate attenzione. Perché da febbraio 2020 WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea nota e utilizzata in tutto il mondo, non funzionerà più su alcuni modelli obsoleti. Come spiega l‘Independent, infatti, vari dispositivi Android, iPhone e Windows Phone potrebbero perdere il supporto tecnologico di WhatsApp a inizio anno nuovo se non saranno opportunamente ...

Attenzione - WhatsApp da febbraio non sarà più compatibile con questi smartphone : Foto di Anton – Pexels.com C’è un’importante novità per gli utenti di WhatsApp che ogni giorno scambiano messaggi di testo, vocali e media attraverso lo smartphone: ma solo per coloro che possiedono un dispositivo datato. Infatti, il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo lanciato per la prima volta nel 2009 e acquisito da Facebook nel 2014, molto presto taglierà fuori milioni di telefoni dotati di una ...

Dal 2020 WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone : Attenzione attenzione, perché se avete questo tipo di telefoni, potreste trovarvi privati della possibilità di accedere alla piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp. Il servizio periodicamente si aggiorna per fare posto a nuove funzionalità e curiosità, ma allo stesso tempo nel loro lavoro di aggiornamento di infrastruttura e app gli sviluppatori sono costretti a lasciare indietro il supporto ai dispositivi meno evoluti, alcuni dei ...

Come non salvare foto e video WhatsApp nella galleria e nello smartphone : Come non salvare foto e video di WhatsApp nella galleria e nello smartphone Android? Ecco i passaggi e le impostazioni da seguire! L'articolo Come non salvare foto e video WhatsApp nella galleria e nello smartphone proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : attenzione nel 2020 non funzionerà in alcuni telefoni : attenzione Whatsapp nel 2020 smetterà di funzionare su milioni di smartphone in tutto il mondo. Non funzionerà su vecchi iPhone e telefoni

Breve guida (triste) agli smartphone su cui non potrete più usare WhatsApp dal 2020 : Non è la solita catena per cui bisogna mandare messaggi per evitare di pagare un abbonamento. Questa volta l’informazione arriva direttamente dal blog di WhatsApp, il portale che l’azienda di Facebook usa per comunicare con i suoi clienti, circa 30 milioni solo in Italia. Secondo l’ultimo comunicato, dal 1 febbraio 2020 per essere installata su iPhone l’app avrà bisogno almeno di un sistema operativo iOS 9. Su iOS 8 ...