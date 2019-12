Sissy Spacek | da Carrie a Missing | i migliori film e ruoli dell’attrice

(Di mercoledì 25 dicembre 2019): dalla New Hollywood ai titoli da Oscar, celebriamo la lunghissimara dell'attrice texana attraverso una rassegna dei suoi. Negli anni Settanta, quando muoveva i primi passi nel mondo del cinema,si è fatta conoscere come la "ragazza di campagna" avviata a diventare uno dei nuovi volti della New Hollywood. Un obiettivo che Mary Elizabeth, nata il 25 dicembre 1949, ha perseguito con strenua determinazione, abbandonando la sua cittadina natale nel Texas, Quitman (un minuscolo centro con poco più di mille abitanti), per tentare in ogni modo di mettere a frutto il proprio talento: dall'ambiente della musica country alla Factory di Andy Warhol, dalla scuola di recitazione di Lee Strasberg fino al suo debutto a Hollywood ...

