(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Novella Toloni Profumo di fiori d'arancio per il campione di nuoto e l'ex velina. Dopo mesi di rumorsha fatto la proposta alla compagna sotto l'albero di natale Natale all'insegna del romanticismo per. Il campione di nuoto ha sorpreso la sua compagna con un regalo speciale, un anello per chiederle di diventare sua moglie. La proposta di nozze ufficiale è arrivata nella notte della vigilia di Natale, filmata e immortalata con alcuni video poi pubblicati sui social dalla bella velina mora. Da tempo si vociferava di un imminente matrimonio tra. La coppia, più innamorata che mai, non ha mai nascosto il desiderio di volersi unire in matrimonio, ma in realtà la proposta non era mai arrivata. In ottobre, ospite di Storie Italiane, il nuotatore aveva confessato che sposareera nei suoi piani, ma senza fretta. ...

Leggi la notizia su ilgiornale

DelbonoRoberto : RT @repubblica: Filippo Magnini e Giorgia Palmas presto sposi. Lui su Instagram: 'Ha detto yes' [aggiornamento delle 22:11] - repubblica : Filippo Magnini e Giorgia Palmas presto sposi. Lui su Instagram: 'Ha detto yes' [aggiornamento delle 22:11] - Notiziedi_it : “Ha detto sì”, Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano -