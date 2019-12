M5s | un vaffa di massa a Davide Casaleggio | anche Bonafede e Fioramonti tra i

(Di martedì 24 dicembre 2019) Con il passare dei mesi aumentano i morosi in casa cinquestelle. A fine 2019 soltanto 10 deputati (su 216) e 5 senatori (su 101) sono in regola con le rendicontazioni di novembre. Se si guarda ottobre, non va così meglio: solo 27 deputati e 16 senatori in regola. Lo fa notare il Corriere della sera.

Leggi la notizia su liberoquotidiano

News1English : M5s, a mass 'vaffa' to Davide Casaleggio: Bonafede and Fioramonti among the defaulters too - Libero_official : I grillini non pagano le quote del #Movimento 5 Stelle. Ecco i nomi che fanno innervosire #Casaleggio -