TIM dovrà pagare una multa da 464.000 euro per una rimodulazione (Di lunedì 23 dicembre 2019) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi sul suo sito web ufficiale una delibera che dettaglia una sanzione pecuniaria di 464.000 euro inflitta a TIM per una violazione delle norme sulla corretta comunicazione in merito a una rimodulazione del servizio aggiuntivo per i clienti business di rete fissa denominato TIM Safe Web. L'articolo TIM dovrà pagare una multa da 464.000 euro per una rimodulazione proviene da TuttoAndroid.

