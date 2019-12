Londra | un messaggio nascosto in una cartolina di Natale | “Siamo prigionieri in Cina

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019)indi: “Siamoin, aiuto” Aveva comprato unadiin un supermercato di, ma all’interno – oltre al consueto bigliettino di auguri per le feste – ha trovato anche uno stranoche arrivava dalla, con all’interno una allarmante richiesta di aiuto. È quello che è successo a Florence Widdicombe, una bambina di 6 anni di Tooting, quartiere a sud della capitale britannica. “Siamostranieri nel carcere di Qingpu, a Shanghai. Siamo costretti a lavorare contro la nostra volontà – c’era scritto nella, acquistata in uno dei punti vendita della celebre catena inglese Tesco – per favore aiutateci e denunciate il nostro caso ad un’organizzazione che difende i diritti umani”. La bambina aveva aperto il biglietto, destinato a ...

