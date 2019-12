LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2019 in DIRETTA | Kilde sfida i big Kristoffersen e

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.08: La primasarà tra il numero uno della qualificazione, il norvegesee il sorprendente finlandese Torsti 18.03: Sfide complicate ma non impossibili per gli azzurri al primo turno. Zingerle se la vedrà con il norvegese Windingstad che ha disputato una prova a corrente alternata in qualificazione, mentre Maurberger affronterà l’austriaco Raschner 18.01: Queste le sfide in programma: TORSTI Samu (FIN) –A. (NOR) WINDINGSTAD Rasmus (NOR) – ZINGERLE Hannes (ITA) TRIKHICHEV Pavel (RUS) – CAVIEZEL Mauro (SUI) HADALIN Stefan (SUI) – BRAATHEN Lucas (NOR) FORD Tommy (USA) – LEITINGER Roland (AUT) KRANJEC Zan (SLO) – RADAMUS River (USA) SOLHEIM F. (NOR) – FAIVRE Mathieu (FRA) HIRSCHBUEHL C. (AUT) K- RISTOFFERSEN H. (NOR) MURISIER Justin (SUI) – SCHMID Alexander (GER) MCGRATH ...

