Incidente tra auto e camion a Catania | morta 39enne

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Drammaticole a: unsi è scontrata con uncarico di arance e la conducente della quattro ruote èsul colpo. Lo schianto è avvenuto sull’strada trae Siracusa e la vittima è laIrene Sauro, consigliera comunale di Augusta che era a bordo di una Mercedes Clk insieme ad una seconda persona, rimasta lievemente ferita. Per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi di una curva, il veicolo si è scontrato con un tir e per la donna non c’è stato nulla da fare.traStando a quanto ricostruito dallerità, l’e ilstavano procedendo nella medesima direzione e si sarebbero scontrati nelle vicinanze di una curva. L’uomo al volante del mezzo pesante ne è uscito illeso mentre la persona che viaggiava con laha riportato lievi ferite. Ad avere la peggio è stata Irene ...

astralmobilita : ???? #A90 #Raccordo Code per #incidente tra #Salaria e #Flaminia in complanare in carreggiata esterna @WazeLazio… - 1ikgh : @HMQueenBee La direzione dell’altalena è parallela alla retta che passa tra i due piedi dell’altalena, se andasse v… - infoitinterno : Roma, incidente tra auto e scooter: morto il motociclista -